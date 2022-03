Trevisani: «Inter, Liverpool lascia consapevolezza ma errore bearci troppo»

Riccardo Trevisani, in collegamento su Sport Mediaset, ritiene il doppio confronto contro il Liverpool importante per l’Inter in termini di consapevolezza acquisita. Ma, non vuole esaltare troppo i nerazzurri

CONSAPEVOLEZZA − Per Trevisani, i 180′ contro i Reds lasciano qualcosa di positivo ai nerazzurri: «Liverpool lascia all’Inter la consapevolezza di aver fatto bene tra andata e ritorno, meglio l’andata. Hai giocato alla pari contro una delle più forti e segnato un gol bellissimo con Lautaro Martinez. Se giochi alla pari ma esci vuol dire che manca qualcosa. Bisogna evitare le dormite tra andata e ritorno nonché le ingenuità come il rosso di Alexis Sanchez. Non bisogna bearci troppo però perché il Liverpool ha preso tre legni e si è dimostrata superiore all’Inter. Però c’è consapevolezza di aver giocato bene contro una squadra che ha vinto tre anni fa la Champions League».