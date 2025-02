Trevisani ricorda: «Inter, un limite ma in corsa per tutto! A Napoli sarà finale»

All’indomani di Juventus-Inter arriva la dettagliata analisi della partita da parte di Riccardo Trevisani. Il giornalista, poi, sposta il focus sul big match di inizio marzo in casa del Napoli.

BILANCIO STAGIONALE – Riccardo Trevisani, ospite nello studio di SportMediaset, commenta quanto visto nel corso di Juventus-Inter: «Quello che ha detto Nico Gonzalez è vero. Questa è una vittoria che vale sei punti. Tre perché li togli a un tuo avversario storico, anche se quest’anno si lotta per obiettivi evidentemente diversi. E altri tre perché la Juventus con questa vittoria prende un’iniezione di fiducia clamorosa. Cominciano ad essere tante le partite importanti in cui ha fatto qualcosa di buono e se analizzi la stagione oggi, con gli occhi della vittoria contro l’Inter, in caso di passaggio contro il PSV Eindhoven, veramente assume un valore diverso. È una squadra che si è ricostruita».

Da Juventus-Inter alla sfida scudetto a Napoli: il pensiero di Trevisani

IL VALORE DELLA VITTORIA – Trevisani prosegue, spiegando l’atteggiamento delle due squadre: «Quella contro l’Inter è una vittoria importante perché la Juventus ha sofferto tantissimo nel primo tempo. Ricordo a memoria sei o sette palle gol nerazzurre subite e un secondo tempo di grande voglia e grande grinta. Dopo un primo tempo di difficoltà la Juventus ha capito la partita ed è venuta fuori alla grande. Mentre l’Inter secondo me si è sentita padrona di questa partita, ed effettivamente lo era per i primi quarantacinque minuti. Però c’è un dettaglio nel calcio: bisogna fare gol. E l’Inter, con Thuram azzoppato e Lautaro Martinez in una delle serate peggiori dell’anno, non ha tanti giocatori che fanno gol, pur avendo il migliore attacco della Serie A».

LIMITI OFFENSIVI – Sulle difficoltà mostrate dall’Inter Trevisani dichiara: «Se gli altri non danno mai un contributo a livello offensivo ti ritrovi non solo a non vincere ma addirittura a perdere questa partita che può essere pesante. In un momento in cui il Napoli ha avuto delle difficoltà tu non sei riuscito ad avvicinarti e questa è una cosa che nella testa, nel lungo periodo, può pesare. Dopo di che, bisogna dire che l’Inter lotta per lo scudetto, è dentro in Champions League, è dentro in Coppa Italia».

SFIDA SCUDETTO – Così conclude Trevisani facendo riferimento alle prossime gare dell’Inter in chiave scudetto: «Salvo stravolgimenti e imprevisti imprevedibili, guardando al calendario Genoa e Como non dovrebbero rappresentare un problema per Inter e Napoli. Quindi allo scontro diretto ci si arriverà vicini. C’è la Lazio in Coppa Italia in mezzo e credo che Inzaghi farà un abbondante turnover. Nella sfida del Maradona le due squadre si sfideranno a distanza di due o tre punti, saranno molto vicine e sarà una sorta di finale scudetto».