Trevisani: «Inter e Juventus in difficoltà, ma Inzaghi più avanti. Il motivo!»

Nell’edizione odierna di Sport Mediaset, l’ospite era Riccardo Trevisani. Il giornalista ha parlato in merito alla crisi che stanno vivendo l’Inter di Inzaghi e la Juventus di Allegri

DIFFICOLTÀ – Momento no Inter sotto i riflettori così come quello della Juventus. Questa l’opinione di Riccardo Trevisani a riguardo: «Inter e Juventus sono in estrema difficoltà. Entrambe le squadre stanno provando a trovare delle soluzioni, confermando i loro allenatori. La squadra di Inzaghi è più avanti, la rosa è poco diversa da quella dello scorso anno, arrivata comunque seconda in campionato. Ha un attacco che segna molto di più rispetto ai bianconeri. La difesa però sta facendo acqua, problema che si è visto anche nella preparazione».