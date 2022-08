Trevisani: «Inter in campo indemoniata, il motivo! Lukaku bene il rientro»

Trevisani vede l’Inter col sangue agli occhi in questo inizio di stagione. Nel corso di Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista parla poi del ritorno di Lukaku.

NUOVA ERA – Riccardo Trevisani fa un paragone: «Se c’è una cosa con cui ha vinto il Milan l’anno scorso è il gruppo, che non è mai mancato per trentotto giornate. L’Inter aveva una rosa più qualitativa e profonda, ha perso solo Ivan Perisic ma è arrivato Romelu Lukaku che sposta il mondo. Non aveva gruppo l’anno scorso? Meno di quest’anno. Che ci sia un po’ di rancore per la scelta è inevitabile e comprensibile. Lukaku aveva detto a giugno che sarebbe rimasto e dopo un quarto d’ora è andato al Chelsea. Non ha fatto bene l’uscita dall’Inter, però ha fatto molto bene il rientro. Se dopo ogni partita ha fatto assist o gol alla fine dice trentotto: penso che sarà perdonato da chiunque. Secondo me l’Inter entra in campo indemoniata in questa stagione, con quelli che c’erano l’anno scorso, per lo scudetto perso».