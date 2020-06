Trevisani: “Inter, Icardi e Lautaro Martinez non era bella coppia. Ripresa…”

Trevisani è stato ospite di “Campo Aperto” su Sky Sport 24 e ha analizzato i temi dell’Inter fra mercato e partite che riprendono. Il giornalista “boccia” la coppia Icardi-Lautaro Martinez, vista poche volte nella scorsa stagione, per colpa dell’ex capitano ora passato al PSG.

FINALMENTE IL CAMPO – Riccardo Trevisani è entusiasta per la ripresa della Serie A, ma non vede lo stesso all’Inter: «Diciamo non con entusiasmo, perché è la squadra che deve giocare di più. Non lo so come ripartirà, ma non c’è dubbio di una cosa: siccome non sappiamo come e se finirà il campionato, perché c’è un grossissimo punto interrogativo, visto che una ipotesi è che ci potrebbero essere i play-off è molto importante riuscire a mantenere i piazzamenti di classifica. Corsa scudetto? In questo momento, per quello che ci ha detto l’ultimo mese di campionato, più a due che a tre. Soprattutto perché, dopo aver visto l’ultimo Juventus-Inter, incide per la Juventus ma incide anche per l’Inter. Parliamo di una cosa che non è pronosticabile, perché non è mai successa un’interruzione di tre mesi a campionato in corso».

COPPIA BOCCIATA – Trevisani non vede bene Mauro Icardi e Lautaro Martinez assieme, visti i precedenti con l’Inter 2018-2019: «Hanno giocato insieme e non è stata una bella coppia. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez è una bella coppia, le coppie vanno bene in due: se uno pensa solo a se stesso non funziona».