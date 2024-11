Trevisani: «L’Inter ha una cosa in meno rispetto allo scorso anno»

Riccardo Trevisani si è pronunciato sulla vittoria dell’Inter per 1-0 contro il Venezia, rimarcando perché i nerazzurri non siano così favoriti come lo erano nella scorsa stagione.

LA CONVINZIONE – Così Riccardo Trevisani a Sport Mediaset sul significato del successo dell’Inter contro il Venezia: «La squadra ha bisogno della solidità, che quest’anno non è presente come prima. Che sia mentale o fisica, l’Inter non dà più l’idea di essere imbattibile. Nello scorso anno, quando i nerazzurri andavano in vantaggio, risultava impossibile recuperare il risultato. Quest’anno, invece, episodi come quello di Genova o del match con la Juventus dimostrano come non siano al livello della scorsa stagione».