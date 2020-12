Trevisani: “Inter nel girone più a caso della storia! Biscotto…”

Riccardo Trevisani

Trevisani analizza le possibilità di passaggio del turno dell’Inter in Champions League. Per il giornalista è difficile fare previsioni in un girone come quello dei nerazzurri, che si è dimostrato folle in queste cinque giornate già disputate. Di seguito le sue parole durante “Terzo Tempo Europa” su Sky Sport.

TUTTO APERTO – Riccardo Trevisani celebra il protagonista di Borussia Monchengladbach-Inter: «Diciamo sempre che Romelu Lukaku non segna i gol decisivi. Si dice questa cosa da tempo, però l’Inter arriva in finale di Europa League coi gol di Lukaku e segna in questa partita. Credo che i gol vadano pesati, ma questo segna sempre. L’anno scorso, nelle grandi partite, era un po’ mancata col 3-5-2 e Antonio Conte ha provato a migliorare qualcosina, mettendo il trequartista e più aggressione coi difensori. Non c’è riuscito, torna indietro e secondo me non è una cosa negativa. Probabilità? In un girone in cui lo Shakhtar Donetsk fa sei punti col Real Madrid, e il Borussia Monchengladbach fa dieci gol allo Shakhtar Donetsk, non possiamo prevedere niente. È il girone più a caso nella storia della Champions League! Biscotto? Non è che pareggiano apposta, ma al 75′ se stanno 1-1 il Real Madrid si scopre per segnare? Secondo me, con tutto il bene che si può volere, la palla finisce in un bellissimo torello che va bene a tutti».