Trevisani: «L’Inter risponde alla fiducia di Inzaghi. Pavard gigante»

In Fiorentina-Inter Simone Inzaghi è stato costretto a servirsi di due cambi obbligati ma non solo. Guardando alle scelte del tecnico nerazzurro Riccardo Trevisani evidenzia una cosa.

AFFIDABILITÀ – Simone Inzaghi in Fiorentina-Inter ha optato per un leggero turnover, dimostrando così una cosa importante secondo Riccardo Trevisani. L’analisi del giornalista intervenuto nella trasmissione “Pressing” «Oggi non solo i nerazzurri avevano Calhanoglu e Barella fuori. Ma venendo dalla Supercoppa Italiana e pensando alla partita contro la Juventus Simone Inzaghi ha fatto delle scelte. Come quella di Dimarco e Acerbi fuori, che comunque ti danno l’idea anche della sicurezza e di quanto si fidi della squadra. Oggi l’Inter ha dato risposte importanti a centrocampo perché è andata in affanno in un paio di situazioni ma sul campo è stata bene. E se vai bene anche quando cambi mezza squadra vuol dire che sei piuttosto affidabile. Pavard ha fatto un’altra gigantesca partita, impreziosita dal tocco di testa che salva sulla linea l’Inter. Altrimenti sarebbe stato gol per la Fiorentina e non si sarebbe andati al VAR».