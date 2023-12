Trevisani: «Inter, fra esterno e attaccante non ho dubbi! Arnautovic? Cauti»

Trevisani è sicuro di cosa serva all’Inter per il mercato di gennaio. Il giornalista lo indica con chiarezza, dando anche la sua versione sul rendimento di Arnautovic.

LE ALTERNATIVE – Senza Lautaro Martinez ieri in Inter-Lecce ha giocato Marko Arnautovic, facendo un assist. Riccardo Trevisani, parlando a Pressing Serie A, non è convinto: «Deve giocare più tempo e fare più partite. Col Lecce comunque ha fatto una partita in crescendo, con palloni smistati e un assist da fenomeno. Anche perché Nicolò Barella è un fenomeno a capirlo, altrimenti l’ha buttata nel nulla. Ma se Lautaro Martinez sta fuori sei partite non hai tutta la tutela che devi avere con Arnautovic e Alexis Sanchez. Fra l’esterno destro e l’attaccante io non avrei dubbi: andrei a prendere l’attaccante, non l’esterno destro. Alla diciassettesima giornata ci siamo accorti che c’è Arnautovic, io andrei cauto dal punto di vista dell’emergenza. Se Lautaro Martinez stesse fuori un mese e mezzo ci sarebbe tranquillità con Arnautovic? Secondo me no. Lui le occasioni se l’è mangiate tutte da quando è arrivato, all’Inter serve che fai gol».