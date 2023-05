Trevisani: «Inter è superiore, ma il calcio è imprevedibile»

L’Inter ha il 2-0 dalla sua maturato nell’andata, ma il Milan potrebbe rimontare e Riccardo Trevisani ne parla su Sport Mediaset.

CHANCE – Riccardo Trevisani non chiude alle possibilità di rimonta: «Il 2-0 dell’andata impone velocità, impone necessità al Milan di rimontare. Sarà una partita molto veloce, l’Inter ha il vantaggio psicologico acquisito in campo e dei 3 derby vinti nel 2023 senza subire gol a Riad, in campionato e in Champions League. Il Milan ha toccato un punto bassissimo della stagione in questi mesi, principalmente a La Spezia anche col finale chiacchierato. I tifosi vogliono la grande impresa, il Milan proverà a rimbalzare per riprendersi e sfruttare Leao. L’Inter è superiore nella rosa, si sta dimostrando superiore ma il calcio è imprevedibile».