Trevisani: «Inter ha dato un bel messaggio dopo il Milan! Conta solo una domanda ora»

Trevisani ha assistito con molta attenzione alla prestazione dell’Inter in Coppa Italia, anche perché ha effettuato la telecronaca. Il giornalista di Sport Mediaset, intervenuto nel corso del TG sportivo su Italia 1, crede che la squadra di Inzaghi possa già chiudere la pratica scudetto a Napoli

PARTITA DECISIVA – Forse esagera un po’, ma Riccardo Trevisani sembra proprio convinto che l’anticipo di sabato possa essere la partita più importante del girone di ritorno in Serie A: «L’Inter è uscita da un Derby di Milano che ha giocato bene ma ha perso male. E si è rilanciata alla grandissima in Coppa Italia. Inter-Roma è stata una partita molto importante. Simone Inzaghi ha lasciato fuori tanti giocatori, giocando con quattro undicesimi diversi rispetto al normale e vincendo 2-0 contro una Roma al completo. L’Inter ha dato un bel messaggio, ma adesso tutto ruota attorno a una sola partita. E la domanda è solo una: come giocherà a Napoli? Vincerla o perderla può spostare nove mesi di calcio in Italia…». Questo il pensiero di Trevisani sul prossimo impegno dell’Inter in campionato.