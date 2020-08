Trevisani: “Questa è la vera Inter di Conte! Rosa profonda può aiutare”

Riccardo Trevisani, noto giornalista e telecronista di Sky Sport, ha commentato la prestazione dell’Inter di Antonio Conte nel match contro il Getafe. Ecco la sua analisi sulla vittoria per 2-0 negli ottavi di finale di Europa League.



NUOVE RISORSE – Sprazzi da vera squadra di Antonio Conte, secondo Riccardo Trevisani. Il noto telecronista di Sky Sport ha commentato così la prestazione dei nerazzurri negli ottavi di Europa League contro il Getafe: «Per me Lautaro Martinez è stato tra i migliori contro il Getafe. Quando l’Inter stava facendo veramente fatica, i nerazzurri sono usciti da quelle difficoltà grazie a lui, nonostante abbia segnato Romelu Lukaku. Poi, questa squadra aveva Christian Eriksen e Alexis Sanchez dalla panchina! L’Inter è diventata una squadra che fatica a prendere gol, striscia mai fatta quest’anno se non all’inizio. L’Inter di Conte doveva essere questo. Prossimo turno? Difficile che non passi il Bayer Leverkusen, al netto delle sorprese post-lockdown. Conte? Dopo Bergamo, a campionato finito, non legge la sua Inter prima in classifica e sbotta. Conte è così e si sa da sempre. La sua grande forza è che è così, capace di prendere una Juventus, reduce da due settimi posti, e portandola per tre volte al primo posto».