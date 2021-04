Trevisani: «Inter consapevole, può mettere chiunque in campo»

Riccardo Trevisani, ospite questo pomeriggio negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter apparentemente sempre più lanciata verso lo scudetto

CON CONSAPEVOLEZZA – Trevisani sottolinea la grande forza dell’Inter anche nel sopperire alle assenze: «E’ una squadra che ormai ha una consapevolezza che può mettere in campo chiunque, mentre all’inizio bastava togliere un tassello per creare il panico. Ora puoi cambiane 2-3 e andrebbe avanti. Prima aveva tutta la pressione del Milan davanti, delle grandi partite bucate. Ora non ha ostacoli, non si ferma e non si fermerà. Credo possa fare un punteggio clamoroso. Parliamo di una squadra dominante sia per i meriti di Conte sia perché le squadre dietro hanno fatto grossi harakiri».

IL SALTO DI QUALITA’ – Trevisani sostiene che per poter fare bene anche in Champions League serva un salto di qualità: «Io continuo a pensare che debba fare un’evoluzione qualitativa per dire la sua in Champions. Se Conte è stato una garanzia in campionato non è stato lo stesso fuori dai confini del campionato. Intoccabili? Lukaku e Lautaro fai fatica a sostituirli, non hanno alternativa. L’altro è Hakimi che da un paio di mesi è la controparte negativa. Andava benissimo quando l’Inter non andava benissimo, adesso è un po’ arruffone, ma resta un giocatore eccezionale».