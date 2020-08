Trevisani: “Inter, con il 5-1 niente da dire! Lukaku importante. In Europa…”

Riccardo Trevisani, giornalista e noto commentatore di “Sky Sport”, direttamente dagli studi dell’emittente televisivo ha commentato Inter-Bayer Leverkusen terminata 2-0 a favore degli uomini allenati da Antonio Conte.

IN SEMIFINALE – Trevisani su Sky Sport commenta la prestazione dell’Inter contro il Bayer Leverkusen: «Inter? benissimo nell’atteggiamento, una partita che se fosse finita 5-1 non ci sarebbe stata niente da dire. C’è da lavorare sulla freddezza sotto porta. Il Bayer Leverkusen ti concede 7-8 palle gol e quindi fai gol, ma non tutte le squadre in questa Europa League ti concederanno dieci tiri per fare 2 gol. Mettendo insieme tre episodi in cinque minuti una squadra meno solida dell’Inter avrebbe ceduto mentalmente, invece l’Inter ha continuato a creare».

SU LUKAKU – Trevisani elogia anche oggi la prestazione maiuscola di Romelu Lukaku: «Segna anche cadendo! La cosa straordinaria è che nonostante qualche errore è il giocatore più importante. L’Inter vive di quello che Lukaku fa a 30-50 e 60 metri dalla porta».

“COMPLIMENTI INTER” – Trevisani analizza nello specifico l’Inter vista oggi contro il Bayer Leverkusen paragonata alla squadra in difficoltà vista dopo la ripresa: «C’è stato un momento post lock-down dove l’Inter non riusciva ad avere una reazione da squadra, vedi la partita contro il Sassuolo. Non sembrava che ci fosse unità di intenti, Conte è riuscito a rimettere insieme la squadra. L’Inter è una finalista di questa competizione, è a una partita dall’arrivare in finale. La strada ancora c’è, sarebbe molto bello vedere un’italiana in finale».

VERSO LA FINALE – Trevisani conclude parlando di quello che sarà il percorso dell’Inter in Europa League: «Lo Shakhtar Donetsk ha tanti talenti che è Marcos Antonio, ha Marlos, Konoplyanka, è una formazione che non si batte da sola, bisogna batterla. Inter in finale contro il Manchester United? Finale dal sapore di UEFA Champions League».