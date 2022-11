Trevisani: «Inter, con così tanti gol subiti fuori dalle prime posizioni»

Riccardo Trevisani duro nel commentare i troppi gol subiti dall’Inter, soprattutto in trasferta. Ecco il parere del giornalista dagli studi di “Pressing” su Italia 1.

NON VA – Trevisani evidenzia i troppi gol subiti dai nerazzurri fin qui in questo campionato in ottica rincorsa scudetto: «Con ventidue gol subiti in quindici giornate non arrivi nei primi tre posti. Il problema di struttura e di gol subiti rimane da Lione-Inter amichevole del pre-campionato. Il cambio del portiere ha portato dei grandi benefici ma non ha aggiustato gli errori individuali della difesa. Edin Dzeko qualitativamente è un mostro, da quel punto di vista anche il migliore in Serie A».