Trevisani: «L’Inter c’è per la Champions League, ma con condizionamento»

Trevisani non è certo che l’Inter giocherà la Champions League della prossima stagione, anche per via di… questa. In un commento per Sport Mediaset, il giornalista dà le percentuali per le sei in corsa.

IN SEI PER TRE POSTI – Riccardo Trevisani dà le opzioni di qualificazione alla prossima Champions League: «Certamente la Lazio è favorita. Lo dice la classifica, lo dice il calendario, lo dice che non ha le coppe: 85%. La Juventus sarebbe attorno al 60%, come possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League, ma c’è la questione penalizzazione. La Roma è al 40%, ha l’Europa League come ostacolo ma può giocarsi le sue carte soprattutto sull’eccellente fase difensiva. Anche per il Milan 40% per le stesse motivazioni: l’euroderby può essere un enorme condizionamento. 40% anche per l’Inter, che ha la rosa migliore ma si è messa in difficoltà da sola perdendo undici volte. In più c’è l’euroderby a condizionare: difficile. Discorso diverso per l’Atalanta, che non ha le coppe e ha grande entusiasmo ritrovando vittorie e Duvan Zapata. Per tutta una serie di ragioni però almeno un 35% anche l’Atalanta se lo merita».