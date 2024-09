Trevisani: «Inter, calma su Inzaghi! Turnover giusto a Monza»

L’Inter ha pareggiato con il Monza e ha pagato il turnover fatto da Simone Inzaghi prima della Champions League. Riccardo Trevisani però giustifica su Sport Mediaset l’allenatore nerazzurro.

GIUSTIFICATO – Monza e Inter si dividono la posta in palio alla quarta giornata di campionato. Solo un pareggio per la squadra campione d’Italia, Riccardo Trevisani però trova una giustificazione: «Il turnover è una cosa che diventa inevitabile quando hai le rose così lunghe per far riposare i giocatori. Questo ovviamente penalizza però chi lo fa. Mi fa ridere che oggi Inzaghi sia il responsabile numero uno e il colpevole del risultato di Monza dell’Inter. L’anno scorso a Lecce ha giocato con Asllani, Frattesi, Mkhitaryan e Sanchez al posto di Thuram. Vince 4-0 in quel caso, la squadra era peggiore. Il Monza non è tanto diverso dal Lecce che si è salvato».

Inter, a Monza solo critiche per Inzaghi. L’errore secondo Trevisani

CRITICHE – Trevisani continua: «Mi fa ridere perciò la critica ad Inzaghi: il turnover penalizza sempre, ma non è che se l’Inter vince l’allenatore è bravo altrimenti no. Bisogna essere più calmi e posati nelle valutazioni, siamo alla quarta giornata. Vale per l’Inter e vale per la Juventus. Hanno comunque i loro problemi, un periodo come questo è difficile e meno turnover si fa nella singola partita, ma su una stagione di 50 partite un po’ di turnover va fatto. Soprattutto considerando gli impegni dell’Inter»