Trevisani: “Inter-Bayer Leverkusen, avrei visto bene Eriksen titolare”

Riccardo Trevisani parla prima di Inter-Bayer Leverkusen (LIVE qui) dagli studi di “Sky Sport”. Il telecronista dice la sua sulla scelta di Antonio Conte di lasciare Christian Eriksen in panchina.

DISCORDE – Inter-Bayer Leverkusen vedrà Christian Eriksen partire dalla panchina. Antonio Conte conferma gli stessi titolari che hanno affrontato il Getafe, tenendo in panchina il talento danese. Probabile un ingresso a gara in corso, sperando nello stesso esito dell’ultima sfida, con gol decisivo proprio di Eriksen. Ecco l’opinione di Riccardo Trevisani in merito: «Mentre col Getafe era corretto che giocasse solo 10 minuti, stasera non sono d’accordo. Il Bayer Leverkusen la vedo la squadra ideale contro cui Eriksen può dispiegare il suo talento».