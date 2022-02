Trevisani: «Inter aveva grande timore per la Roma e poi è sembrata un’amichevole!»

Trevisani analizza la doppia sfida Milano-Roma di Coppa Italia evidenziando la delusione degli sconfitti. Il giornalista di Sport Mediaset, intervenuto a “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, è critico nei confronti della Roma di Mourinho che ha affrontato l’Inter

MILANO BATTE ROMA – L’analisi di Riccardo Trevisani sulla coppa nazionale è molto critica: «La distanza tra la Milano e la Roma del calcio, dopo anni migliori per la seconda, adesso è nettamente a favore della prima città. Ora sull’asse Roma-Milano non c’è più partita. La cosa più inquietante per le romane è l’arrendevolezza. Stupisce come hanno approcciato le romane in Coppa Italia contro le milanesi. Soprattutto la Roma, che ha un organico che poteva mettere in difficoltà l’Inter, avendo anche un allenatore come José Mourinho, che la conosce bene e che lavora molto sulla psicologia in queste partite. Secondo me l’Inter, perdendo il Derby di Milano e avvicinandosi alla trasferta di Napoli in Serie A, viveva Inter-Roma con grande timore. E questa cosa mi è stata anche confermata direttamente dall’ambiente nerazzurro. Invece, nei primi 15′ Inter-Roma sembrava l’amichevole del giovedì! E non è accettabile per una squadra che ha buoni calciatori come la Roma e il secondo allenatore più pagato in Italia». Questo il pensiero di Trevisani, molto critico sulla Roma più che l’Inter.