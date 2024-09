Trevisani: «L’Inter sia attenta su due fronti! Juventus unica rivale? Occhio»

Inter e Juventus vanno appaiate in testa alla classifica alla sosta, assieme a Torino e Udinese. Trevisani, in un video per Sport Mediaset, mette a confronto le principali candidate a vincere la Serie A.

PRIMO COMMENTO – La sosta per le nazionali permette di valutare la classifica di Serie A. Riccardo Trevisani dà un avviso: «Per molti, quasi per tutti, è già Juventus o Inter. Ma occhio al doppio ex, Antonio Conte, che col Napoli quest’anno non ha le coppe. E, dopo un avvio non esattamente esaltante, ha soltanto un punto in meno delle due classiche del derby d’Italia. L’Inter è già al quarto anno di Simone Inzaghi, gioca a memoria, fa cose meravigliose in campo, ha i giocatori interscambiabili. Lautaro Martinez non ha ancora neanche fatto gol, eppure l’Inter è già il miglior attacco della Serie A. È quella che gioca meglio, dal 4-0 di febbraio all’Atalanta al 4-0 di agosto sempre all’Atalanta. Una squadra fantastica, che deve soltanto stare attenta a non piacersi troppo e soprattutto agli impegni in Champions League».

Trevisani guarda le differenze della Juventus rispetto all’Inter

LA RIVALE – Trevisani prosegue: «Impegni in Champions League che avrà anche la Juventus. Per la prima volta Thiago Motta avrà i turni infrasettimanali da giocare: non l’ha mai fatto in carriera. Questa è una delle criticità, non l’unica perché la Juventus deve fare anche tante altre cose: inserire i nuovi, cominciare a giocare a pallone perché nelle prime giornate l’ha fatto bene ma non benissimo. E l’obiettivo è farlo benissimo, un’inversione di tendenza netta con il passato. Thiago Motta vuole cambiare la Juventus insieme a Cristiano Giuntoli: lo stanno facendo per il momento. E senza quasi nessuno deinuovi acquisti la Juventus è già prima in classifica, a pari punti con l’Inter, nessun gol subito e imbattuta. Insomma: le cose non vanno così male, basta solo avere un po’ di pazienza».