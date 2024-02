Trevisani: «Inter, con l’Atalanta decisiva! A +12 non perdi più!»

Dall’ampio successo sul Lecce alla prossima decisiva sfida contro l’Atalanta per eliminare l’asterisco: il pensiero di Riccardo Trevisani sul cammino dell’Inter in campionato.

IMPRESSIONANTE – All’indomani dalla vittoria dell’Inter sul campo del Lecce e in attesa dello scontro diretto con l’Atalanta, Riccardo Trevisani nello studio di SportMediaset dichiara: «Secondo me per l’Inter la partita decisiva è mercoledì contro l’Atalanta. A tre giorni da quella di ieri, contro il Lecce, vinta con quattro gol, tante alternative e tanta facilità. I nerazzurri alla fine sono riusciti davvero a dominare il Lecce. È vero che la squadra di D’Aversa è in un momento negativo, però quella di Inzaghi dà un senso di forza impressionante e lo fa anche con le riserve, cosa che non succede praticamente a nessuna squadra. Di solito chi fa turnover viene clamorosamente condannato e la stessa Inter quando lo fece a Lisbona a inizio anno non si trovò bene. Ha raggiunto una tale forza mentale, atletica, tattica, che oggi può fare anche turnover».

QUOTA 100 – Trevisani continua, evidenziando i numeri dell’Inter: «L’Atalanta in questo momento viene da 8 vittorie e due pareggi, è una squadra formidabile. Se l’Inter dovesse riuscire a battere anche la squadra di Gasperini a quel punto con un +12 netto e 69 punti alla ventiseiesima giornata farebbe impressione. L’Inter in questo momento sta mediando a quota 100. Una quota vicina a quella che fece la Juventus di Conte e superiore al Napoli dell’anno scorso. Quando leggi +12 a 12 giornate dalla fine, secondo me il campionato non lo perde più. L’Atalanta è un avversario scomodissimo, lo abbiamo visto ieri sera contro il Milan».