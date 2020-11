Trevisani: “Inter ampia in tutto, tranne forse un ruolo. Da chiedere di più”

Riccardo Trevisani

Trevisani mette a confronto Inter e Juventus nel corso di “Sky Saturday Night”. Il giornalista ritiene che entrambe le squadre, che non hanno cominciato il campionato al meglio delle loro possibilità, abbiano la rosa per mettere le cose a posto ed essere protagoniste.

DUELLO LUNGO TUTTO L’ANNO? – Inter e Juventus sono un po’ attardate in classifica e oggi hanno due trasferte insidiose, rispettivamente contro Atalanta e Lazio. Riccardo Trevisani sostiene che l’organico a disposizione di Antonio Conte sia completo: «Insieme a quello della Juventus, sicuramente sì. È l’organico dove ci sono tre terzini destri, tre terzini sinistri, otto centrocampisti: una squadra molto ampia dappertutto. Forse solo in attacco è un filo corta, perché se si fa male Romelu Lukaku un po di affanno c’è. Però è una squadra dalla quale, giustamente, bisogna chiedere di più. Assortita meglio della Juventus non lo so, perché sta facendo la seconda stagione consecutiva senza Giorgio Chiellini. È fuori anche Matthijs de Ligt, ma stanno giocando Merih Demiral e Leonardo Bonucci che non sono mica pizza e fichi. Secondo me è una squadra ampia ma con meno qualità in mezzo al campo. Poi siamo alla settima di campionato, manca ancora l’80% della stagione quindi calma».