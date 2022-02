Trevisani: «Inter, a Liverpool serve un miracolo! Ma diventa un’altra partita se…»

Trevisani sottolinea l’impresa che dovrà fare l’Inter a Liverpool per strappare il pass per i quarti di finale di Champions League. Il giornalista di Sport Mediaset, intervenuto come ospite nel corso del TG sportivo su Italia 1, ipotizza la strategia da adottare per riuscirci

RIBALTARE IL PRONOSTICO – Difficile ma non impossibile il compito nerazzurro in Europa per Riccardo Trevisani: «All’Inter per passare il turno in Champions League serve un bel miracolo. Perché per andare a vincere a Liverpool servirà! Ma non è impossibile. Lo ha fatto l’Atalanta qualche mese fa (0-2 con gol di Robin Gosens, ndr), dopo aver perso 0-5 in casa. L’Inter deve andare lì a cercare lo 0-2. E poi sperare nei supplementari. L’Inter ha tutte le chance per andare in vantaggio ad Anfield. E se lo fa, diventa un’altra partita. Il Liverpool si mette paura e l’Inter trova fiducia. All’andata è mancata proprio un po’ di fiducia all’Inter…» Queste le parole di Trevisani, che dà un minimo di speranza alla squadra nerazzurra.