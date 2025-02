Trevisani: «Inter, 4-5 ricambi buoni! Con la Juventus già si sapeva»

Trevisani ha analizzato la rosa dell’Inter e la partita di domenica sera contro la Juventus, persa dai nerazzurri all’Allianz Stadium.

LA PIÙ FORTE MA… – Riccardo Trevisani a Cronache di Spogliatoio sull’organico nerazzurro: «La rosa dell’Inter ha 4-5 cambi ricambi buoni: Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto, Frattesi e Zielinski. Arnautovic e Correa fanno tra infortuni e discontinuità un mondo a parte, Taremi si sta rivelando in un altro modo. In avanti fai fatica e quando Lautaro Martinez tira fuori dallo stadio e Thuram è zoppo tu fai zero gol, pur avendo costruito sette palle-gol in un tempo. La rosa dell’Inter è la più forte, ma non è la più forte che deve fare 104 punti. Ma avendo Champions League e Coppa Italia, hai inevitabilmente delle difficoltà maggiori».

L’ANALISI – Poi Trevisani si focalizza sul derby d’Italia: «Juventus-Inter è una partita che se finisce 0-2 saremo qui a parlare di altro. Ma la partita va avanti nella ripresa e la Juventus la vince al 62′, si sa come va a finire una partita di calcio quando una squadra si mangia sei palle-gol nel primo tempo. I cambi? Ho due vivi veri ma non metto Thuram zoppo. Ma se Taremi non segna mai, quindi a quel punto metto Thuram zoppo. Zalewski ha fatto meglio di Dimarco. Ma non mi sento di dire che Juventus-Inter sia finita così per i cambi. Mkhitaryan dice ingiocabili? Io dico questo: sono dell’idea che l’Inter entra in campo con la Juventus è dice veramente “Questa è la Juventus”. L’errore è di valutazione dell’avversario, non è riuscita a fare il salto in avanti nella ripresa».