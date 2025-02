Trevisani, il pronostico: «Juventus-Inter finisce in parità. Il risultato»

Su Sport Mediaset Riccardo Trevisani non si sbilancia più di tanto sul derby d’Italia tra Juventus e Inter. Il giornalista fa il suo pronostico.

PRONOSTICO – Prevedere il risultato di una partita del genere è sempre difficile. Ci ha provato stavolta Riccardo Trevisani, che non si sbilancia eccessivamente: «La Juventus per vincere deve metterci cuore e portare in alto il motore. La squadra di Inzaghi ha un centrocampo superiore, se la Juventus riesce a tenere quello sotto ritmo e a fermarlo può vincere. L’Inter sicuramente gioca meglio, ha più qualità e attributi. Sfruttando le sue capacità di gioco può mettere in difficoltà la Juventus, che nelle ultime tre partite ha sempre vinto ma giocando poco. All’Inter servirebbe Vlahovic, alla Juventus invece Barella. Questa partita pesa di più per Simone Inzaghi in termini di classifica. Finisce 1-1 oggi all’Allianz Stadium»