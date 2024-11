Trevisani: «Ho una sensazione per Inter-Arsenal. Dimarco fuori?»

Riccardo Trevisani ha espresso una sua sensazione in vista di Inter-Arsenal, match valido per la quarta giornata di Champions League: Federico Dimarco sarà confermato tra gli 11 titolari?

IL PUNTO – In occasione di Inter-Arsenal, match della quarta giornata di questa Champions League, il tecnico Simone Inzaghi potrebbe effettuare alcuni cambi rispetto alla squadra vista contro il Venezia, occasione nella quale il successo è arrivato grazie al gol di Lautaro Martinez su assist di Federico Dimarco. Nello specifico, saranno sicuramente apportate delle modifiche a centrocampo, dove Hakan Calhanoglu è pronto a tornare titolare dopo l’infortunio rimediato nel successo esterno per 1-0 contro la Roma. Anche in attacco si dovrebbe assistere a delle novità dal primo minuto, con Mehdi Taremi che si candida in maniera concreta per partire titolare contro i Gunners.

Trevisani e la possibilità che Dimarco non parta dall’inizio nella sfida tra Inter e Arsenal

LA SENSAZIONE – A proposito dei possibili cambi dal primo minuto che Inzaghi potrebbe apportare nel match contro l’Arsenal, il giornalista Riccardo Trevisani ha indicato a La Fontana di Trevi una possibilità che non reputa per nulla poco realistica: «Dimarco è un giocatore che sta garantendo una costanza anche in un’Inter che ha zoppicato. Ultimamente sta giocando sempre titolare, anche perché Carlos Augusto è out per infortunio. Per questo motivo, io penso che contro l’Arsenal sia sostituito dal primo minuto da Darmian».