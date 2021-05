TUTTOCAMPISTA − Riccardo Trevisani ritiene che Achraf Hakimi sia un giocatore straordinario, capace di giocare con grande naturalezza in qualsiasi zona del campo. Così il giornalista: «Hakimi sa fare praticamente di tutto, lo vedi passeggiare in mezzo al campo. Il marocchino è in grado di giocare da seconda punta e di segnare sia di destro sia di sinistro. Il suo apporto è stato decisivo per lo scudetto dell’ Inter , capace di portare i nerazzurri dall’inseguire la Juventus a comandare il campionato. Theo Hernandez è un esterno con caratteristiche diametralmente opposte a Hakimi, e non perché gioca a sinistra».

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: