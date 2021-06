Trevisani: «Hakimi e Lautaro Martinez unici. Parte chi porta di più»

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista di “Sky Sport”, ritiene che sarebbe difficile per l’Inter trovare dei sostituti alle eventuali cessioni di Hakimi e Lautaro Martinez

INSOSTITUIBILI − Così Trevisani su Hakimi e Lautaro Martinez: «Io penso che Achraf Hakimi sia stato l’uomo che ha spostato l’Inter, permettendogli di passare dagli 80 ai 90 punti. Difficile trovare uno come lui sulla fascia destra, ma la stessa cosa vale anche per Lautaro Martinez. È questione puramente economica, chi porta di più viene ceduto, ma siamo in un periodo piuttosto difficile, quindi, non sarà facile nemmeno per l’Inter riuscire a trovare una squadra che accetti le sue condizioni».