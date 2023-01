Trevisani: «Grazie all’Inter classifica più corta. Ma c’è dettaglio pro Napoli!»

Riccardo Trevisani, ospite di Sport Mediaset, ha parlato della vittoria dell’Inter con il Napoli che ha probabilmente riaperto il campionato. Lo stesso giornalista non tralascia un dettaglio

VITTORIA MERITATA − L’Inter ieri sera grazie a una grandissima prestazione ha battuto 1-0 il Napoli accorciando così la classifica. Di questo ha parlato il giornalista Trevisani che si è così espresso: «Classifica molto più corta, non ci sono distanze siderali come prima. Quattro squadre in otto punti, perché Roma e Lazio non le considererei per lo scudetto. Se il Napoli avesse pareggiato, sarebbe stato una classifica fantastica per gli azzurri. Ma il malumore di aver visto vincere la Juventus, il Milan e aver perso lo scontro diretto c’è. L’Inter ha fatto una grandissima partita giocando bene e vincendo con merito grazie a un Dzeko fantastico, è stato il più decisivo. Con un gioco così la distanza sembra meno. Ora il Napoli ha però tutti gli scontri diretti in casa. Non un dettaglio da sottovalutare».