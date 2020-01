Trevisani: “Giroud-Inter? Servono giocatori per combattere! Vidal…”

Giroud all’Inter è stata una delle tante notizie di mercato date da Gianluca Di Marzio (vedi articolo). Ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, il giornalista Riccardo Trevisani ha spiegato perché l’attaccante francese del Chelsea sarebbe l’ideale e ha parlato anche di Vidal.

SCELTA PRECISA – Riccardo Trevisani spiega perché all’Inter farebbe bene un rinforzo come Olivier Giroud: «Si combatte in mezzo al campo. Con quel tipo di gioco è anche importante avere giocatori che possono combattere, Alexis Sanchez è diverso da loro (si riferisce a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, ndr). Dico solo una cosa: arrivati a marzo-aprile, quando le partite saranno tutte importanti, con i punti che varranno doppio, Lautaro Martinez e Lukaku che hanno fatto già cinquanta partite non va bene. Quindi l’acquisto di Giroud gli permette di arrivare non con la lingua sotto i piedi come sono stati in alcune partite. Arturo Vidal? Ha giocato la Supercoppa di Spagna contro l’Atlético Madrid (vedi articolo). Il Barcellona ha perso 2-3 con l’Atlético Madrid, dopo essere stato avanti 2-1 e sotto 0-1, bellissima. Io penso che cambierebbe tanto, perché Christian Eriksen e Vidal sono due giocatori con esperienza, tecnica, qualità e cattiveria, hanno tutto. Però non è che puoi mettere dentro tutti insieme Stefano Sensi, Nicolò Barella, Eriksen e Vidal».