Trevisani: «Gagliardini e non Asllani, qualcosa non quadra! Gestione Inter spiega»

Gagliardini ha preso il posto di Calhanoglu al 78′ di Inter-Lecce. Per Trevisani si tratta di un errore di Inzaghi: avrebbe dovuto mettere Asllani. Lo ha segnalato nel corso di Pressing Serie A, su Italia 1.

LE SCELTE – Riccardo Trevisani parla del centrocampo dell’Inter: «Hakan Calhanoglu è una grande intuizione di Simone Inzaghi. Chi se lo sarebbe aspettato, dopo tre anni di Marcelo Brozovic? Così come Matteo Darmian da braccetto e non esterno. Certo, se entra Roberto Gagliardini e non Kristjan Asllani c’è qualcosa che non quadra. Così come la gestione dei giocatori e dei minutaggi, che spiegano il -15 dal Napoli. Il Lecce ha rotto le scatole a tutti, l’Inter ha fatto una partita insindacabile».