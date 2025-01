Trevisani: «Frattesi si ritiene meglio? Giocasse da un’altra parte!»

Trevisani ha detto la sua su Frattesi, che vorrebbe giocare di più. Il giornalista gli consiglia, a questo punto, di lasciare l’Inter.

ANDASSE VIA – Ospite negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani si esprime sull’Inter vincente a Venezia e poi sul futuro di Davide Frattesi: «L’Inter ha vinto da una sconfitta tremenda in Supercoppa e con una caterva di infortuni ha vinto una partita molto pesante a Venezia. E lo ha fatto da grande squadra, anche umile, cercando la bandierina nel finale. Frattesi? Ma quale giocatore è contento se gioca solo 15’. Se ritiene di essere meglio deve giocare da un’altra parte. In nerazzurro al posto di Barella non ci può giocare, questo è bello che sicuro».