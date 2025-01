Trevisani: «Frattesi? So che Inzaghi stima un giocatore della Roma!»

Inter e Roma potrebbero intavolare una trattativa con il coinvolgimento di Davide Frattesi. Trevisani individua un giallorosso che piace a Inzaghi.

STIMATO – Il nome di Pellegrini è finito nel mirino dell’Inter, per un eventuali inserimento nell’affare Davide Frattesi-Roma. Riccardo Trevisani, intervenuto su Cronache di Spogliatoio, ha parlato in questo modo del capitano giallorosso. All’Inter lo vedrebbe comunque bene: «Lorenzo Pellegrini per caratteristiche è molto simile a Henrikh Mkhitaryan, magari sarà meno verticale nelle accelerazioni dell’armeno ma il talento ce l’ha sicuramente, non è discutibile. Tra l’altro, so che Simone Inzaghi lo stima, ma credo sia un’operazione complicata per i sei milioni di stipendio che ha addosso. Ci devono pensare bene i calciatori in questo calcio meno ricco a farsi fare contratti così, altrimenti rischiano di trovarsi come Dusan Vlahovic».