Trevisani: «Eviterei derby in Champions League! Spiego perché»

Trevisani parla dei sorteggi per i quarti di finale di Champions League (vedi articolo), valutando la situazione delle squadre, tra cui l’Inter. Intervenuto nello studio di “Sportmediaset“, il giornalista espone le sue preferenze.

SORTEGGI – Manca un giorno per scoprire il destino dell’Inter in Champions League. Riccardo Trevisani, intervenuto nel corso della trasmissione di Italia Uno, dice la sua sui sorteggi per i quarti di finale: «Rispetto ad Inter e Milan, il Napoli lo vedo leggermente avanti per qualità di gioco e struttura. Però è un filo dietro alle tre big, Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid. Cosa preferirei ai sorteggi per le italiane? Bisogna considerare che il Bayern Monaco è la squadra che ha fatto meglio in assoluto in Champions League. Il Chelsea ha dei giocatori fortissimi ma assemblati maluccio. Il Benifica parte con un grande svantaggio, ovvero Nicolás Otamendi squalificato. Eviterei il derby solo perché significherebbe perdere subito una tra Inter e Milan. Però, comunque, ci assicurerebbe almeno una delle due in semifinale. Per me tra tutte le squadre il Bayern Monaco è la favorita, ha mille possibilità dalla panchina».