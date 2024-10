Trevisani: «Errori Inter, il tema è la fame! Inzaghi dovrà decidere»

Trevisani torna a parlare del momento dell’Inter e degli errori commessi in fase difensiva. Il giornalista ne ha parlato durante una nuova puntata di Cronache di Spogliatoio.

TANTI ERRORI – Riccardo Trevisani esprime una sua opinione sul momento della squadra nerazzurra: «Non so se Lautaro Martinez farà lo stesso numeri di gol della scorsa stagione. Avendolo visto dal vivo contro Haaland, vuol dire che Acerbi ha ancora delle partite da fare ad altissimo livello. Secondo me c’è un tema di fame che all’Inter va affrontato. Secondo me c’è un tema di “fame” che va affrontata: l’Inter esce “profumata” contro il Manchester City alla pari, mentre il derby ha giocato in maniera rilassata. La squadra difficilmente riesce ad avere la stessa concentrazione in due partite di seguito, è un fatto costante in questi giocatori. Bisogna avere il “clic” consecutivo».

Competitivi sì, ma servono energie fisiche e mentali

DOPPIO OBIETTIVO – Nonostante la volontà del club e dei tifosi di essere competitivi su entrambi i fronti, arriverà un punto, secondo Trevisani, che l’Inter dovrà prendere una scelta durante la stagione: «La squadra difficilmente riesce ad avere la stessa concentrazione in due partite di seguito: tanto è vero che ha vinto il campionato ed è uscita dalla Champions League. È arrivata in finale di Champions League e ha perso tredici partite di campionato, è un fatto. Sono tre anni che va così, quindi quest’anno a un certo punto a marzo, dove dovrà fare una scelta, o uno o l’altro. Il “doublete” è difficile anche per il Manchester City».