Trevisani: «Errore Onana? Handanovic ne faceva due a settimana!»

Onana ha sbagliato in Salernitana-Inter e l’augurio è che possa riprendersi già martedì in Benfica-Inter (vedi articolo). Trevisani, da Pressing Serie A su Italia 1, ribadisce però come il suo rendimento sia di gran lunga migliore rispetto a Handanovic.



RILANCIO NECESSARIO – Riccardo Trevisani rifiuta di prendersela con André Onana, nonostante sul gol di Antonio Candreva abbia chiaramente sbagliato: «L’errore c’è ed è evidente, meno grosso di quello che sembra ma è forse uno dei due errori in stagione di Onana. Quell’altro (Samir Handanovic, ndr) ne faceva due a settimana. L’Inter l’anno scorso faceva 2.21 punti a partita, quest’anno 1.7 di media: non farà settanta punti! Non riduciamolo a Onana, c’è un problema gestionale dell’Inter. Le colpe non sono certo di Simone Inzaghi o dei giocatori, ma si distribuiscono. L’allenatore non è perfetto nelle scelte e nei cambi, poi in campo ci vanno i giocatori che litigano, si mangiano i gol da zero metri e fanno errori incredibili. Ma è il manico che fa la differenza. Perché a Porto è concentrata, con la Juventus in Coppa Italia gioca un’eccellente partita e poi nelle altre sfarfalla? Chiediamocelo! A Porto ha avuto anche il portiere, sennò sembra che Onana stia facendo solo danni».