Trevisani: “Eriksen come Sneijder all’Inter. Llorente? Delitto perfetto”

Eriksen e Llorente potrebbero essere i due prossimi acquisti dell’Inter, come riferito durante “Calciomercato – L’Originale”. Riccardo Trevisani, ospite del programma di Sky Sport, dà una valutazione su entrambi e paragona il danese a Sneijder, per come l’olandese arrivò nell’agosto del 2009.

GLI INNESTI – Riccardo Trevisani giudica i movimenti di mercato: «Già si era parlato questa estate, prima del Napoli, di Fernando Llorente all’Inter. È il delitto perfetto: è un giocatore che sta in panchina, ma sai che quando entra ti dà il suo contributo. Christian Eriksen può essere come Wesley Sneijder, che arriva fa un allenamento e poi gioca il derby il 9 febbraio. Non penso Udinese-Inter, in trasferta con viaggio appena arrivato, se arriva il 30 o 31 gennaio. È anche difficile fare meglio. Cioè: non è che l’Inter possa valere cento punti improvvisamente, da settanta degli anni precedenti. Secondo me, quest’anno che proietta a novanta, è già tantissimo. È difficile farne novantasei o novantotto, se li farà la Juventus, però una cosa è buona di Eriksen: migliora tutti gli altri e dà la possibilità a Marcelo Brozovic di giocare quando sta bene e non per forza. Idem Stefano Sensi. Se levi Brozovic devi inventare Sensi in quel ruolo, che l’ha già fatto con Roberto De Zerbi e bene».