Trevisani: “Eriksen out a Napoli? Bisogna farsi delle domande. Gattuso…”

Riccardo Trevisani, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato della sfida in programma giovedì sera tra il Napoli di Gattuso e Inter guidata da Conte valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia

EQUILIBRIO – Riccardo Trevisani vede una sfida equilibrata. Queste le sue parole a “Sky Sport 24”: «Se anche giovedì in un’altra partita importante Eriksen non giocherà titolare bisogna farsi delle domande (QUI la probabile formazione di Conte). L’Inter vuole prendersi la qualificazione e capisco che Gattuso non sia tranquillo. Basta che i nerazzurri trovino un gol e sono pari. Dal secondo valgono poi doppio. Gli azzurri sono però in un buon momento».