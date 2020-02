Trevisani: “Eriksen? All’Inter non per giocare col Ludogorets. Sanchez…”

Riccardo Trevisani, telecronista di “Sky Sport”, ha parlato dell’inserimento di Eriksen in nerazzurro, nel pre partita di Inter-Ludogorets. Focus anche sulla crescita silenziosa di Alexis Sanchez, dopo il lungo infortunio

INSERIMENTO GRADUALE – «Christian Eriksen è arrivato all’Inter non per giocare contro il Ludogorets, ma per giocare partite come quella contro la Juventus di domenica sera». Riccardo Trevisani ha parlato così dell’inserimento in nerazzurro del danese. L’ex Tottenham, titolare nel ritorno dei sedicesimi di Europa League, è ancora alle prese con il periodo di incubazione e rodaggio imposto da Antonio Conte, che il telecronista di “Sky Sport” non condivide. C’è spazio anche per commentare la crescita silenziosa di Alexis Sanchez: «Considerando il lungo infortunio iniziale e la concorrenza di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, non mi è dispiaciuto. Credo che se l’Inter riuscisse ad andare avanti in tutte e tre le competizioni, il cileno potrebbe diventare facilmente una risorsa. Magari arrivando anche ad insidiare i titolari».