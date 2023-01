Trevisani: «Dzeko semplificatore, mi manda fuori di testa! Alla Benzema»

Dzeko protagonista assoluto di Milan-Inter, autore di un assist e di un gol entrambi nel primo tempo. Trevisani lo paragona a Benzema per come propizia l’1-0 nerazzurro

IMPRESSIONANTE − Riccardo Trevisani stravede per la classe infinita di Dzeko. Le sue parole su Tutti Convocati: «In Europa se ne stanno accorgendo che i suoi 37 anni sono 32, può giocare a grandi livelli ancora per anni. Impressionante la testa di Dzeko, vede la palla di Darmian per Barella e lui si mette in mezzo facendo il semplificatore di calcio. Mi manda fuori di testa, è Benzema, quella roba lì. La Supercoppa in Arabia non è una novità, se vogliamo esportare il calcio come fa la Premier League bisogna continuare così. Bisogna aprire la mente, ieri c’erano 52 mila spettatori, fuochi d’artificio, festeggiamenti. Così la Serie A e il nostro calcio possono crescere. L’Inter in questi tre anni ha sostituito Vidal, Sanchez ed Ranocchia con Henrikh Mkhitaryan, Edin Dzeko e Francesco Acerbi. Tanto di cappello all’Inter, se non si hanno soldi abbastanza si lavora con la testa, servono le idee».