Trevisani: «Duda ha simulato! Nasca? L’errore è a monte»

Da giorni è al centro del dibattito il contatto Bastoni-Duda su cui Nasca, VAR di Inter-Verona, non è intervenuto. Riccardo Trevisani, su ‘Fontana di Trevi, format di Cronache di Spogliatoio, ricorda gli errori anche pro Juventus e Milan

ERRORI – Questa l’analisi di Trevisani: «Nasca? È il VAR di Juventus-Bologna con il contatto fra Iling Jr e Ndoye. Nasca è il VAR del mani di Pulisic a Genova, Nasca è il VAR di Juventus-Verona che annulla il gol dell’1-0 di Kean che non era da annullare. Viene sospeso per due giornate per la simulazione di Faraoni (sempre in Juventus-Verona, ndr), e quindi quando vede un altro che simula. perché Duda ha simulato e se la palla fosse stata del Verona si sarebbe rialzato, e quindi lui dice “Un altro che simula, io non intervengo”. C’è dello psicologico, ma l’errore è a monte. Perché Nasca è uno dei migliori varisti se in 19 giornate ha fatto 4 cose da arresto? Non è che favorisce qualcuno, vede male».