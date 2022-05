Trevisani: «Dichiarazioni Perisic? Timing sbagliato come Milito a Madrid»

Riccardo Trevisani, su Tutti Convocati, ha commentato le parole di Perisic dopo Juventus-Inter di Coppa Italia. Il telecronista paragona le sue dichiarazioni con quelle di Milito a Madrid

TIMING SBAGLIATO − Le parole di Trevisani sulle dichiarazioni di Perisic nel post Juventus-Inter: «Ci sono momenti e momenti. E’ un discorso di civiltà ed educazione. Mi è sembrato Milito a Madrid, il timing non mi è piaciuto anche se Perisic è stato incredibile. Il tempismo non mi è piaciuto però. Inzaghi e la società stanno facendo un grande lavoro, anche la prossima stagione ci sarà qualche cessione dolorosa ma l’Inter è in grado di surrogare a tali addii come già ha fatto quest’anno».