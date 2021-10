Trevisani critica: «Inter, media di 55 gol subiti! Tutti peggiorati tranne uno»

Trevisani è piuttosto critico nei confronti dell’Inter. Da Pressing Serie A su Italia 1 il giornalista se la prende con la rosa a disposizione di Inzaghi, a suo avviso non all’altezza rispetto alla passata stagione.

IN CALO – Non certo tenero il discorso di Riccardo Trevisani sull’Inter: «Analizziamo le otto partite. Poteva perdere a Verona, poteva perdere a Firenze, poteva perdere a Genova e ha perso con la Lazio. L’anno scorso l’Inter fa una grande partita con la Lazio, pareggia Sergej Milinkovic-Savic e finisce 1-1, non 3-1. Milinkovic-Savic stacca da solo sul terzo gol. L’Inter, in queste otto partite, non ha fatto bene: bisogna avere capacità di analisi. L’Inter ha una media di cinquantacinque gol, i giocatori sono quasi tutti peggiorati a parte Nicolò Barella. Manca Romelu Lukaku, manca Achraf Hakimi, manca Christian Eriksen e manca anche Antonio Conte. In queste prime otto partite non è un’Inter impeccabile: tutt’altro. Rispetto a Milan e Napoli vedo due cose diverse per cattiveria, fame, voglia eccetera. Il 2-1? Stabilito che il gol è regolare non è bellissimo da vedere. Esisto una moralità: preferisco chi dice di buttarla fuori a José Manuel Reina che continua a giocare».