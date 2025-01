Trevisani: «Corsa a due, per ora. Napoli ha avuto uno slancio!»

Riccardo Trevisani ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Napoli, indicando il modo in cui vede attualmente le due squadre.

IL COMMENTO – Riccardo Trevisani ha espresso a SportMediaset il proprio giudizio sull’andamento stagionale di Inter e Napoli, le due grandi favorite per la vittoria dello scudetto: «Penso che sia una corsa a due. Senza dimenticare l’Atalanta, che di solito fa dei grandissimi gironi di ritorno, ma per il momento lo scontro è a due. Io vedo un Napoli che ha cambiato modo di interpretare le partite, ha avuto un nuovo slancio che prima non riusciva a manifestare, avendo iniziato in un modo e proseguito in un altro. Ora è una squadra che sa vincere le partite a basso punteggio, ma se la situazione è più difficile, come nel caso dell’Atalanta, è capace di vincere anche ad alto punteggio».

Trevisani sugli elementi di forza dell’Inter nella sfida con il Napoli

LA CONVINZIONE – Trevisani ha poi proseguito il suo ragionamento indicando quelli che sono, dal suo punto di vista, i punti caratteristici della squadra nerazzurra: «L’Inter ha vari pregi, quelli che diceva Farris in conferenza, cioè gioca meglio (del Napoli, ndr.), è una squadra armoniosa, aperta, capace di fare tanti gol con i centrocampisti e i suoi attaccanti. È tornato a segnare anche Lautaro Martinez, dopo un periodo lunghissimo di appannamento, quasi uno switch del 2025 che lo ha riportato a quello del 2023. Tornato Lautaro, tornato Thuram l’Inter segna tanto».