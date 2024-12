Trevisani convinto: «Lautaro Martinez delusione del 2024. Il motivo»

Riccardo Trevisani ha espresso un giudizio negativo sull’anno solare disputato da Lautaro Martinez, spiegando il motivo alla base della sua configurazione come “delusione del 2024”.

LA CONSIDERAZIONE – Riccardo Trevisani si è pronunciato sul 2024 di Lautaro Martinez durante la puntata settimanale di Cronache di Spogliatoio. Il giornalista italiano ha utilizzato un termine molto “forte” per definire l’andamento dell’anno solare per il capitano dell’Inter: «La delusione del 2024 è senza alcuna discussione Lautaro Martinez, che ha fatto l’80% dei gol (nella Serie A 2023-2024, ndr.) nel 2023. Nel 2024 ha segnato pochissime reti, non ha fatto quasi nulla. L’argentino ha segnato 12 gol nel 2024, ossia un gol al mese, ed è il giocatore più pagato della squadra e capitano. Ditemi un attaccante di quel livello che nel 2024 ha avuto un rendimento peggiore del suo».

Lautaro Martinez, un anno da analizzare nel dettaglio

LA VALUTAZIONE – Se si analizza il 2024 di Lautaro Martinez nel suo complesso, ci si rende conto dell’esigenza di evitare ragionamenti superficiali. Sebbene il Toro non abbia inciso in zona gol come aveva fatto nell’anno solare precedente, il giudizio inerente al suo rendimento in campo deve essere esteso al contributo dell’argentino nella costruzione dell’azione offensiva e alla sua importanza per i compagni.

IL PROGRESSO – In tal senso, il capitano dell’Inter è andato incontro a un’evoluzione nel modo di stare in campo, evidenziata dal maggior apporto in fase difensiva come conseguenza di un arretramento della propria posizione sul rettangolo di gioco. Tale dinamica dev’essere tenuta sicuramente in considerazione nel momento in cui si intende effettuare un giudizio sul rendimento complessivo di Lautaro Martinez all’Inter. Un rendimento su cui influisce il suo “rinnovato” ruolo nel club meneghino.