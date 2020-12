Trevisani: “Conte trovi un modo per far giocare Hakimi! Serve equilibrio”

Riccardo Trevisani

Riccardo Trevisani, telecronista e opinionista di “Sky Sport”, ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Bologna. Focus sulla straordinaria doppietta di Achraf Hakimi, assoluto protagonista della gara di San Siro e rimesso titolare da Conte.



MISSILE – Achraf Hakimi è tornato a ruggire sulla corsia di destra. In Inter-Bologna, l’ex Borussia Dortmund ha lasciato soltanto le briciole ai suoi avversari. Riccardo Trevisani, opinionista di “Sky Sport”, ha le idee piuttosto chiare sul marocchino: «Hakimi è adatto per giocare a calcio, bisogna trovare il modo per farlo giocare a calcio. Bisogna trovare le giuste misure in campo per avere un’Inter più equilibrata. Ma ieri ha giocato anche Ivan Perisic, che non è un difensore, e l’Inter ha sofferto poco. Impossibile che Conte non faccia giocare Hakimi in Champions League. Troppi gol subiti? In relazione alle potenzialità di questa squadra, direi di sì. Mi aspetto ancora passi in avanti da questa squadra».