Conte non ha risparmiato alcune risposte, in particolare a Sacchi, nella conferenza stampa di vigilia di Inter-Cagliari (vedi articolo). Il giornalista Riccardo Trevisani, ospite di “Sky Saturday Night”, commenta le reazioni del tecnico.

MIGLIORAMENTI – Riccardo Trevisani pensa che non tutto sia andato per il verso giusto: «L’Inter, che darà quindici punti alla Juventus, perché deve uscire dalla Coppa Italia con la Juventus? Perché deve uscire dalla coppa con lo Shakhtar Donetsk, che viene inzimbellito in Europa League dalla Roma che arriverà a trenta punti dall’Inter? Diamo merito a Conte, che come al solito nei campionati nazionali è una scheggia. Io credo che lui avrebbe vinto anche con le coppe, alla fine il margine delle partite dell’Inter non è così diverso. Il merito si dà a lui e ai giocatori, che sono forti. Conte arrabbiato? Però è lui: nel senso che è più riconoscibile quando è incazzato».