Trevisani: «Conte senza coppe vince tutti i campionati! Eriksen? Un anno»

Riccardo Trevisani

Trevisani è dell’idea che Conte, senza impegni infrasettimanali, sia imbattibile. Nell’analisi fatta durante “23” su Sky Sport il giornalista ha trovato solo un errore, su Eriksen, ma anche questa situazione dell’Inter ora si sta sistemando.

IMPRENDIBILE – Riccardo Trevisani spiega perché per lui l’Inter è favorita per vincere: «Giocando una volta a settimana, con Antonio Conte che può fare il lavoro sui giocatori… Conte, senza le coppe, vince tutti i campionati. Credo che lui lavori tutti gli anni e vada a far crescere le squadre. Poi c’è voluto troppo tempo per far essere la squadra com’è oggi. Con la forza che ha il suo allenatore, che è un valore aggiunto, e che hanno certi giocatori Christian Eriksen non ci può mettere un anno per entrare in questa squadra. Con Roberto Gagliardini, Stefano Sensi sempre infortunato e Arturo Vidal questa era una cosa da fare prima. C’è voluto più tempo del previsto, gli errori li fanno tutti. È una cosa normale, ma restano poi i valori: quelli della squadra e dell’allenatore sono straordinari. A volte la grandezza sta nel non avere fisse. Siamo partiti da Ivan Perisic che doveva restare al Bayern Monaco ed Eriksen manco per sogno, ora sono gli uomini che possono far vincere il campionato. La bravura di Conte è stata di fare retromarcia e ammettere di aver sbagliato. Con chiunque gioca ora l’Inter parte favorita, perché ne ha una alla settimana».