Trevisani: «Clonate il padre degli Esposito! Inter, Nico Paz ‘reinventato’»

Riccardo Trevisani ha ironizzato sul fatto che i genitori degli Esposito abbiano prodotto tre calciatori di spessore per il calcio italiano, commentando poi la possibile posizione di Nico Paz all’Inter.

IL COMMENTO – Riccardo Trevisani è intervenuto nel consueto appuntamento settimanale di “Fontana di Trevi“, pronunciandosi innanzitutto sul rendimento degli Esposito (di proprietà dell’Inter e non solo). Queste le sue dichiarazioni, caratterizzate da un misto di rispetto per il rendimento dei tre fratelli e ironia per quanto prodotto dai loro genitori: «Col papà di Esposito dovrebbero fare come con la pecora Dolly e clonarlo. Thuram ha fatto due mostri, tre credo non ci siano precedenti. Ogni settimana stanno andando in gol e sono tutti e tre diversi e forti. Salvatore ha i piazzati e la geometria, Sebastiano possiede fantasia e talento, mentre Francesco Pio è dotato di cattiveria, gol e fisico. Ognuno è fenomenale nella sua caratteristica».

IN NAZIONALE – Trevisani non ha escluso la convocazione di Sebastiano Esposito, in prestito all’Empoli dall’Inter, da parte di Luciano Spalletti: «Io credo che verrà convocato. Ha messo a segno quasi i gol di Lautaro Martinez e Vlahovic, aggiungendo anche molte giocate utili. Come è accaduto a Maldini e altri, credo che strameriti di essere convocato».

Esposito e non solo: Trevisani sulla possibile collocazione di Nico Paz all’Inter

L’IDEA – Trevisani si è successivamente espresso sul modo in cui Nico Paz potrebbe “reinventarsi” all’Inter di Simone Inzaghi, in linea con quanto accaduto a un altro “fantasista” avuto dal piacentino alla Lazio: «Penso che l’argentino sia un giocatore fortissimo, ma deve diventare un ‘Luis Alberto’. Deve occupare la posizione di mezzala, non quella di seconda punta. Sicuramente, è uno di quei calciatori per cui ti piace guardare una partita».