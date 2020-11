Trevisani: “Champions League dell’Inter terrificante! Problema caratteriale”

Condividi questo articolo

Riccardo Trevisani

L’Inter domani sfida il Borussia Monchengladbach nella penultima giornata della fase a gironi di Champions League. Riccardo Trevisani – in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24” – sostiene che i nerazzurri abbiano innanzitutto un problema caratteriale. Di seguito le sue dichiarazioni

TERRIFICANTE – L’Inter contro il Borussia Monchengladbach in Champions League ha un solo risultato a disposizione. Riccardo Trevisani sostiene che il problema dei nerazzurri sia caratteriale: «La spiegazione onestamente è che sia un problema caratteriale. Se guardiamo i quindici mesi di gestione Antonio Conte, possiamo notare che l’Inter non ha assorbito il carattere del suo allenatore. Tutte le partite importanti e decisive le ha bucate, giocando anche bene. Quest’anno in campionato ha ricominciato con la stessa sinfonia, per esempio nel derby ha perso. La Champions League dell’Inter quest’anno è terrificante. Secondo me ci sono tante cose da dire. La difesa del Borussia Monchengladbach ha giocatori che non solo non vorresti all’Inter, sono giocatori da metà classifica. C’è Valentino Lazaro che l’Inter ha ceduto. Perciò è una squadra che va sicuramente attaccata perché in mezzo e davanti è molto scomoda».